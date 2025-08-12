丹下健三氏が設計した旧香川県立体育館建築家の故丹下健三氏が設計し、老朽化のため香川県が解体を決めた旧県立体育館（高松市）について、日本建築家協会は12日、「国内外の専門家から高い評価を受けており、次世代に継承すべき重要な文化遺産」として、県に計画を見直し、保存と再活用を求める要望書を提出した。体育館は1964年に建てられ、曲線を描く屋根が特徴で「船の体育館」とも呼ばれる。県は2023年に解体を決めた。