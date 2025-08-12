長野市のＪＲ長野駅前で１月、男女３人が刃物で刺されて死傷した事件で、長野地検は１２日、殺人と殺人未遂容疑で逮捕された同市西尾張部、無職矢口雄資（ゆうすけ）容疑者（４７）に対する約４か月半の鑑定留置を終えた。鑑定の結果を踏まえ、起訴の可否を判断する。地検は矢口容疑者の刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置を３月２１日に開始。当初は７月１１日までの予定だったが、地検は１か月延長していた。矢口容