お笑いタレントのカンニング竹山が１１日放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。２０代に味わった借金地獄の本音を語った。竹山はお笑いコンビ「カンニング」を結成した２０代のころを回想。「初めて所属した芸能事務所を素行不良という理由で解雇になり、仕事もなく腐りかけている芸人生活を送っていました」と振り返った。そんな中、当時の相方・中島さんが起こした原付の交通事故がきっかけで、「消費者金