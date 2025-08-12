埼玉県の飯能市長選挙で、運動員に報酬を支払った疑いで元市議会議員の男が逮捕されました。元飯能市議の野田直人容疑者（68）は、7月に行われた飯能市長選挙でビラを配るなどした選挙運動への報酬として、女性運動員3人に合わせて15万円余りを渡した疑いなどが持たれています。野田容疑者は落選しましたが、選挙の翌日に選挙事務所などで現金を手渡していたとみられ、「間違いありません」と容疑を認めているということです。選挙