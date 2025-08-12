タレントなかやまきんに君（46）が12日、自身が代表を務めるマネジメント事務所の公式サイトを通じ、元マネジャーが会社の資金をだまし取って逮捕されたとする一部報道を受け、声明を発表した。きんに君をめぐっては、FNNプライムオンラインが同日午後、「【速報】なかやまきんに君の会社から800万円を騙し取った疑い元マネージャー補助の男を逮捕」との見出しで報道していた。きんに君の事務所は声明で「本件につき、弊社は警察