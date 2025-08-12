12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2301枚だった。うちプットの出来高が1597枚と、コールの704枚を上回った。プットの出来高トップは3万4500円の144枚（30円安110円）。コールの出来高トップは4万9000円の116枚（24円高46円）だった。 コールプット 出来高