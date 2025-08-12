12日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は126枚だった。うちプットの出来高が92枚と、コールの34枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の32枚（3195円）。コールの出来高トップは4万5000円の30枚（285円高745円）だった。 コールプット 出来高前日比