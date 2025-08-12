近畿地方では、明日13日からは次第に晴れる所が多くなり、35℃以上の猛暑日となる地点も増えるでしょう。京都では来週の19日(火)には37℃まで上がる予想です。再び熱中症リスクが高まりますので、万全な対策をしてください。お盆休みのあいだは急な雨にも注意が必要です。大雨のあとは猛暑が戻る熱中症に警戒13日(水)から、高気圧が西日本付近で勢力を強めるため、日ごとに晴れる所が多くなるでしょう。最高気温の予想をみると、