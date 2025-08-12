５月２４日に行われたプロボクシングの世界戦後に急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けた、前ＩＢＦ世界ミニマム級王者・重岡銀次朗（２５）＝ワタナベ＝が６日、大阪市内の病院から故郷の熊本県内の病院に転院したことが分かった。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が１２日、明らかにした。重岡はインテックス大阪で行われたＩＢＦ世界ミニマム級タイトルマッチで判定負け。判定を聞いた直後にリング上で意識を失い、