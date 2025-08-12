町田は12日、G大阪のイスラエル代表MFネタラヴィ（28）が完全移籍で加入することが決まったと発表した。G大阪も公式サイトで移籍を発表した。ネタラヴィはG大阪の公式サイトを通じ「別れを告げる時は常に辛いものですが、この素晴らしい2年半を共に過ごしたガンバ大阪、そして関わるすべての方々に感謝申し上げます。このクラブでプレーする中で、私は人としても選手としても成長することができました。尊敬してやまない日本サ