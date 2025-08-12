ジョイフル [福証] が8月12日大引け後(17:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比17.7％減の32.1億円になったが、26年6月期は前期比52.1％増の48.9億円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比61.9％減の1.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.2％→1.3％に悪化した。 株探ニュース