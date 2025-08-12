東武鉄道が、2025年9月7日(日)に栃木県下今市駅の転車台広場で「2025 SLファンフェスタ」を開催します。今回で7回目となるこのイベントは、日ごろの感謝を込めて、普段は入れないSL機関庫の見学や車両撮影会など、家族で楽しめる内容が盛りだくさんとなっています。SLの魅力を存分に満喫できる一日になりそうです。SLファンフェスタ（イメージ）機関庫見学（イメージ）SL運行各社によるトークショーも開催今回は特別企画として、SL