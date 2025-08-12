特殊詐欺グループに名簿データを販売し、詐欺を手助けしたとして、大阪府警は１２日、東京都中野区の名簿販売会社の代表の男（７５）（東京都練馬区）を電子計算機使用詐欺ほう助などの疑いで逮捕したと発表した。発表では、男は２０２４年１１月、詐欺に利用される可能性があると知りながら、約１万４８００件の個人情報が記録された名簿データを特殊詐欺グループに販売。名簿に載っていた広島県内の女性（６０歳代）が還付金