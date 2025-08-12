飢餓が急速に広がるパレスチナ自治区ガザ。イスラエル軍がトラックによる物資の搬入を制限する中、私たちは日本メディアで初めて、空から物資を投下するミッションに同行しました。中東ヨルダンの空軍基地。駐機している輸送機に次々と物資が運び込まれていきます。記者「奥に待機しているヨルダン軍の輸送機に、いま、食料などが入った人道支援物資が運び込まれていきます。このあと、ガザ上空へとフライトし、そこから空中で投下