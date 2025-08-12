アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/12営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.77％ 上海ゴム 0.38％ 大連ポリエチレン 0.35％ 上海銅 0.02％ 大連とうもろこし 0％ 上海重油 -0.18％ ＊数値は前日比％