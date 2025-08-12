７月米ＣＰＩはインフレ加速の見方が優勢ＦＲＢは慎重姿勢を保つか＝ロンドン為替 ７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、市場予想ともに前年比で２．８％の上昇が見込まれ、６月の２．７％からわずかにインフレが加速すると見込まれている。コアＣＰＩ（食品・エネルギー除く）も前年比３．０％上昇と６月の２．９％から加速、2０２５年上半期で最も高い伸びとなる見通しになっている。前月比では総合CPIが０．２％、