ブロック豪中銀総裁 理事会は常にデータに依存している 先手を打つことは、私たちが予想する可能性のある事態に基づいて行動するということだ そして、私たちはすでに予測に反応することで、ある程度の先手を打っている 途中での確認が必要とされる 先手を打つこととデータ依存は別物ではなく、相互に関連している しかし、状況が本当に不確実な場合、行動に移す前に確固たる情報を求める傾向があるかもしれない