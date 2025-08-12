オリジン [東証Ｓ] が8月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2.7億円の赤字(前年同期は2.6億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の0.3％→-7.0％に急悪化した。 株探ニュース