歌手の丘みどり（41）が12日、自身のブログで退院したことを報告した。【写真】3歳娘とのオフショット公開に「ミニみどりさん似てる」丘は8月10日に、入院中であることを報告。「悪さをしていた物を喉から取っただけ」などと説明し、明るい様子を伝えていた。きょうのブログで「本日無事に退院できました！しばらく安静な生活が続きますが両国コンサートを万全な状態でできるようしっかり頑張ります！！」とコメント。「入院