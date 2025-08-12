８月３日に大阪市内でおこなわれた「大阪関西万博場所」で、日本文化の象徴、大相撲の魅力を振りまいた力士たち。現在、相撲界には、横綱・豊昇龍を筆頭にモンゴル出身力士が20人、その他、ウクライナ（幕内・安青錦、獅司）、カザフスタン（幕内・金峰山）、ロシア（幕内・狼雅）、中国（十両・大青山）など、外国出身の力士が多数いる。「外国由来の力士」だと、さらに多い。有名なのが、フィリピン出身の母を持つ、元大関の幕内