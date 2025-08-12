ウイルテック [東証Ｓ] が8月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2800万円の赤字(前年同期は1億6300万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.5％→-0.5％に改善した。 株探ニュース