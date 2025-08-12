12日午後1時40分ごろ、大潟村で漏斗雲が撮影されました。撮影した人によりますと、大潟村の中央部にある県立大学の農場付近で作業をしていたところ、東の方向に漏斗雲を発見し撮影したということです。撮影当時の状況については「風は強かったものの、大きな音などは聞こえなかった」と話しています。