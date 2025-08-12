サウジアラビアのジッダで開催されている『FIBA男子アジアカップ2025』。トム・ホーバスヘッドコーチが率いるバスケットボール男子日本代表（FIBAランキング21位）はグループフェーズを2位で突破し、準々決勝進出決定戦でレバノン代表（同29位）と対戦する。日本とレバノンがFIBA公式戦で対戦するのは、2011年の「FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会」（現・FIBA男子アジアカップ）