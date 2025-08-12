夏の甲子園大会7日目のきょう(12日)、学芸館が初戦を突破です。チームの持ち味である堅い守りで完封勝利を収め3回戦進出を決めました。 岡山大会での激戦を制し、たどり着いた聖地・甲子園。初戦の相手は長野県代表の松商学園です。（小寺真生記者）「岡山からの応援団がアルプスを埋めつくしました。この大声援が聖地を包んでいます」 学芸館は初回から攻め込みます。2アウト2塁と先制のチャンスを作り、2年生の主砲・繁