ロッテの種市篤暉が13日の日本ハム戦に先発する。種市は球団を通じて「毎試合、四球が絡んだ失点であったりと、そういうところが課題になっているので、ストライク先行のピッチングをして無駄な四球を無くしていけるようにしたいと思っています。5連戦最初のゲームでの先発となので、なるべく長いイニングを投げてチームの勝利に貢献できるように精一杯、頑張ります」とコメント。種市は今季16試合・101回を投げ、4勝7敗、