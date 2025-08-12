12日（火）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。西武の先発投手は井上広輝、対するオイシックスの先発投手は安城健汰。西武は2回裏、先制に成功。牧野翔矢、渡部健人の連打で二死一・三塁のチャンスを作り、古川雄大、蛭間拓哉の連続適時打で2点を奪う。井上は2回33球、1安打、無失点で降板。3回表、マウンドに2番手の大曲錬が上がる。無死一・二塁とされたものの無失点で切り抜けた。4回