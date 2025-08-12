中国と米国はこのほどスウェーデンのストックホルムで経済貿易協議を行い、8月12日に共同コミュニケを発表しました。具体的な内容は以下の通りです。中華人民共和国政府（「中国」）とアメリカ合衆国政府（「米国」）は共同コミュニケを発表し、2025年8月12日までに以下の措置を講じることに合意しました。一、米国は、2025年4月2日付の第14257号行政命令に基づき、中国産製品（香港特別行政区およびマカオ特別行政区産製品を含む