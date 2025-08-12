ジーニーはこの日の取引終了後、４～６月期連結決算を発表した。売上高は前年同期比３５．１％増の３０億６１００万円、営業利益は同５９．１％減の３億３３００万円だった。 広告プラットフォーム事業が冴えなかったものの、マーケティングＳａａＳ事業が好調に推移。昨年子会社化したソーシャルワイヤーの業績寄与もあり、売上高は大きく増加した。一方、全社費用とその他の収