子どもたちに和菓子に親しんでもらいたいと、花や魚など本物にそっくりな工芸菓子の作品展が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】全国菓子大博覧会で日本一「花美麗鳥」など約100点展示職人の技が光る工芸菓子の作品展【岡山】 今にも音が聞こえてきそうな、夜空を彩る大輪の花火。さらには夏の風物詩、ひまわりや朝顔に金魚すくいまで…すべて「食べられる素材」だけで作られた工芸菓子です。 岡山市北区の吉兆庵美