アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが自身のXで「幸運のタクシー」に乗ったことを報告しています。 【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 】鎮西寿々花さん “#幸運のタクシー” 「0.001%の確率らしく」フォロワーツッコミで訂正「ん？0.1%なのか」「とにかくすごいみたい！笑」鎮西さんは「ちょ待って、、、、、、、」「0.001%の確率らしく」と、タクシーの運転手の方から渡されたと思われるカードの接写を投稿。