ヴィア・ホールディングス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比98.0％減の200万円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の1億1000万円に対する進捗率は1.8％にとどまり、さらに前年同期の62.3％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.7％→0.4％に悪化した。 株探ニュース