日本野球機構（NPB）が12日の公示を発表。セ・リーグ首位の阪神は大竹耕太郎投手、岩崎優投手を1軍登録し、椎葉剛投手を抹消しました。12日の広島戦で先発の大竹投手は今季10試合に先発登板し、6勝1敗防御率1.78をマーク。前回登板となった先月29日の広島戦でも7回4安打無失点に抑え、これで対広島戦は4戦4勝、通算13勝1敗と抜群の相性を見せています。12年目のベテラン左腕・岩崎投手は、今季39試合に登板し、1勝2敗、6ホールド、