22年10月1日に亡くなったアントニオ猪木（本名・猪木寛至）さんのライセンスを管理する「IGF猪木元気工場」は12日までにX（旧ツイッター）を更新。今夏の第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園）に初出場した豊橋中央（愛知）に賛辞を送った。豊橋中央は11日、日大三（西東京）に2−3で初戦敗退。負けはしたが、豊橋中央のエース高橋大喜地（だいきち）投手（3年）が“アントニオ猪木顔”で聖地を沸かせていた。猪木さんのア