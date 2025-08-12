16日(土)にかけてのお盆期間は、全国的に晴天。日中は厳しい暑さが戻り、関東から西では所々で猛暑日。外出の際は万全な熱中症対策を。17日(日)以降も広い範囲で晴れて、関東、東海では一段と暑さが増す。体温並みの危険な暑さになる所もあり、酷な残暑に。全国的に残暑が厳しいお墓参りは熱中症に警戒を16日(土)にかけてのお盆期間中は、北海道から九州、沖縄は広い範囲で晴れて、日中は各地で厳しい暑さに見舞われます。特に、