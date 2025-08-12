【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）【映像】大谷、42号直後のベンチでの様子ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。8回の第4打席で右中間スタンドへ豪快な42号ソロを放った直後、左手を気にする仕草を見せ、ファンから心配の声が上がった。0-7と大差で迎えた8回、1死走者なしの第4打席。大谷はフルカウントからの6球目、89.5マイル（約