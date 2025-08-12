料理研究家の桜井奈々が10日に自身のアメブロを更新。大阪・関西万博で公式キャラクター『ミャクミャク』のグッズを大量購入したことを報告した。【映像】「お釣り900万円です」店員からのボケに妻が“見事な返し”この日、桜井は「行く数時間前までは、別にミャクミャクなんて、、興味ないし、、」「グッズとかいいや。みたいなはずが、、たった数時間でミャクミャクに取り憑かれた」と心境の変化を告白。「万博で自分を見失