今夏にアルゼンチンの名門リーベル・プレートからレアル・マドリードへ移籍した17歳のMFフランコ・マスタントゥオーノ。右サイドからの仕掛けを得意とするレフティーアタッカーであり、17歳ながらアルゼンチン代表デビューまで果たしている。その経歴から、ライバルクラブのバルセロナでプレイする18歳のFWラミン・ヤマルと比較されることが増えるかもしれない。しかしリーベル・プレートのユースチームディレクターを務めてきたガ