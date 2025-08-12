Stray Kidsのフィリックスが、韓国のコスメブランド「HERA」のグローバルアンバサダーに就任した。【写真】フィリックス、至近距離で際立つ美貌「お人形…」フィリックスは、アモーレパシフィックのコスメブランド「HERA」のグローバルアンバサダーに就任し、8月末に発売される新製品「リフレクション スキン グロウ ライン」のグローバルキャンペーンから公式活動を開始する。さらに10月には、フィリックスからインスピレーション