【モデルプレス＝2025/08/12】フリーアナウンサーの竹内由恵が10日、自身のInstagramを更新。娘の2歳の誕生日のための手料理を公開した。【写真】竹内由恵アナ、アンパンマンのプレートを手作り◆竹内由恵、手料理を披露竹内アナは「はっぴばーすでー 娘の誕生日 2歳 アンパンマン大好きさっ子 しかし 某の定 ご飯は残した」とコメントし、アンパンマンのキャラクターをモチーフにした手作り料理が美しく盛り付けられたプレートを