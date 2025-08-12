ジャングルポケットが、8月9日放送の『明石家さんまと日本の社長』（フジテレビ系）に出演。おたけの実家をめぐる“お家騒動”が波紋を呼んでいる。【写真】母親から継いだ店の前でおチャラけるジャンポケおたけ知り合いの社長を呼んで大騒ぎ明石家さんまが日本を代表する企業の社長たちの素顔に迫る同番組。『ニトリ』や『SHOWROOM』『白い恋人』など、有名企業のトップが集結する中で取り上げられたのが、おたけの実家である