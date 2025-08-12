今夏にボルシアMGを離れ、オランダの名門アヤックスへと移籍した日本代表DF板倉滉。PSVから王座奪還を目指すアヤックスにとって、板倉は最終ラインの重要戦力となるだろう。オランダ『Voetbal Primeur』は板倉を評価する声が多いことを伝えているが、例えばフォルトゥナ・シッタートに所属するFWカイ・シーアハウスだ。同選手はフローニンヘン時代に板倉と一緒にプレイした機会があるが、板倉について「コウは優れた選手であり、パ