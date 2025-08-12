俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）が１１日までの公開６７日間で観客動員６７７万人、興行収入９５・３億円を突破したと１２日、東宝が発表した。１００億円の大台突破が目前に迫った。任侠の家に生まれた立花喜久雄が上方の大物歌舞伎俳優に引き取られ、女形の歌舞伎俳優として芸に生涯をささげる物語。公開２か月が過ぎても勢いは衰えない。歌舞伎俳優・中村鴈治郎らの指導を受け、１年半の猛特訓で歌舞伎を習得