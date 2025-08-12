スクートは、沖縄/那覇〜シンガポール線を12月15日に開設すると発表した。月・水・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320ファミリーを使用する。所要時間は沖縄/那覇発が5時間25分、シンガポール発が5時間5分。新規就航記念セールも8月16日まで開催し、片道運賃を15,000円からに設定する。燃油サーチャージなし、諸税込み。■ダイヤTR835沖縄/那覇（09：20）〜シンガポール（13：45）TR834シンガポール（02：15）〜沖縄