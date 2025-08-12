スクートは、東京/羽田〜シンガポール線を2026年3月1日（東京/羽田発翌日）に開設すると発表した。1日1往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が7時間15分、シンガポール発が6時間半。新規就航記念セールも8月16日まで開催し、片道運賃を15,000円からに設定する。燃油サーチャージなし、諸税込み。■ダイヤTR801東京/羽田（02：15）〜シンガポール（08：30）TR800シンガポール（17：30）〜