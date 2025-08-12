新ユニホームの発表会見で写真に納まる体操とトランポリンの世界選手権代表＝12日、東京都内体操の世界選手権（10月・ジャカルタ）代表が12日、東京都内で新ユニホーム発表会見に出席し、男子でパリ五輪3冠の岡慎之助（徳洲会）は「躍動感を感じるデザイン。大会も躍動感のある演技で頑張りたい」と意気込みを語った。個人総合3連覇が懸かる橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は「どうやって3年後のロサンゼルス五輪で