日本野球機構(NPB)は12日、パ・リーグの追加日程を発表。悪天候の影響で中止となっていた10日ロッテ対オリックス戦（ZOZOマリン）について、振り替え日程を発表しました。▼追加となった日程9月8日(月) ロッテ-オリックス (ZOZOマリン)18:00それぞれ6連戦を終え、9月8日の移動日を設けたのち、9月9日の1試合の対戦が予定されていた両チーム。この日程が追加されたため、ロッテ・オリックスともに9月頭が8連戦となることになりまし