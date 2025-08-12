熊本県の八代海で今日（12日）、赤潮が確認され、県は赤潮警報を発令しました。 県水産研究センターによりますと、今日八代海を調査したところ、赤潮の原因であるシャットネラ属の植物性プランクトンが、海水1mlあたり、最大37細胞確認されました。これは、警報発令基準値（1mlあたり10細胞以上）を超える数です。 なお、現時点では漁業被害の報告は上がっていないということです。 このプランクトンは魚介類をへい死させ