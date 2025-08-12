九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行状況について、以下のように発表しています。 ※記載のない線区（新幹線以外）は通常通り運行しています。 【九州新幹線】 九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行 【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】 ▼全列車運休九州横断特急きりしまあそぼーい!A列車で行こう ▼大幅な遅延が発生ふた