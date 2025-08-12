三重県の一見勝之知事になりすまし、投資を勧誘するSNSのアカウントが見つかり、管理者に削除要請を行いました。一見知事によりますと、8月7日、「mie＿katsuyuki」という名前で、投資を勧誘するインスタグラムのアカウントが見つかったということです。プロフィール欄に「三重県知事」と表記があったほか、イベントに出席した際の顔写真が使われていましたが、一見知事はアカウントを持っておらず、管理者に要請して