Image: Bandai Namco カプセルトイの「ガシャポン」が楽器ブランドとコラボ。音楽好きにはたまらない新作がリリースされます。ローランドの名機たち Image: Bandai Namco まずは「Roland Miniature Collection」。こちらは国内大手楽器ブランドのRoland（ローランド）とのコラボです。1/12スケールで歴代の